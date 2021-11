Neu-Ulm

vor 17 Min.

Traditionelle Gräbersegnung in Neu-Ulm bei kaltem Novemberwetter

Plus In Neu-Ulm werden wie an Allerheiligen üblich die Gräber auf dem Friedhof gesegnet.

An Allerheiligen ist es für die Pfarrer ein guter Brauch, auf den Friedhöfen die Gräber zu segnen. So auch in Neu-Ulm. Trotz des kühlen, regnerischen Wetters waren eine Menge Besucher gekommen, um der Liturgie unter dem großen Friedhofskreuz beizuwohnen, die von einem Bläserquartett unter Leitung von Josef Kelemen umrahmt wurde, die Gräbersegnung mitzuerleben oder einfach am Grab eines verstorbenen Angehörigen innezuhalten.

