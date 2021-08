Traumatisiert von Flucht und Tod: Bringt eine Haftstrafe ihn auf den richtigen Weg?

Plus Ein junger Mann aus Gambia muss sich wegen zahlreicher Straftaten vor Gericht in Neu-Ulm verantworten. Von seiner Unschuld kann er aber niemanden überzeugen.

Diebstahl, Erschleichen von Leistungen, Drogenbesitz, Hausfriedensbruch, Beleidigungen, versuchte Körperverletzung und räuberischer Diebstahl: Es ist eine Kette von Straftaten, für die sich ein junger Asylbewerber vor dem Amtsgericht Neu-Ulm verantworten musste. Im vergangenen Jahre hatte der 21-Jährige aus Gambia zahlreiche kriminelle Taten begangen. Zum angedachten Verhandlungstermin erschien er erst nicht, obwohl der junge Mann eigentlich in Memmingen in Untersuchungshaft sitzt.