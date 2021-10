Neu-Ulm

17:00 Uhr

Treffen der Dichter: So war der erste Poetry-Slam im Roxy nach langer Pause

"Warum ist mein größter Feind mein Leben?" - May Luchs stellte beim Poetry-Slam im Roxy tiefsinnige Fragen. Mit so viel Offenheit erntete sie den stärksten Applaus.

Plus Nach der großen Corona-Zwangspause veranstaltet das Ulmer Roxy wieder Poetry-Slams. Ein Abend mit Wiedersehensfreude, Humor, Poesie und einem Abschied.

Von Andreas Brücken

In der fast zehnjährigen Geschichte des Ulmer Poetenwettstreits hat sich die Veranstaltung zum größten regelmäßigen Event seiner Art im süddeutschen Raum gemausert. Nach eineinhalb Jahren Zwangspause öffnete das Roxy wieder seine Bühne für den Poetry-Slam. Der künstlerischen Freiheit der erfahrenen Dichter, Denker und aufgeregten Debütanten sind in ihrer Poesie und Prosa oder in ihrem Rap dabei keine Grenzen gesetzt. Erlaubt ist, was gefällt - doch entscheidet am Ende das Publikum durch seinen Applaus, wer als Sieger der Bühne verlässt.

