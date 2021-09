Trickdiebstahl in Neu-Ulm: 83-Jähriger wird in einer Bank zum Opfer

In einer Bank in Neu-Ulm will ein 83-Jähriger Geld abheben. Später muss er feststellen: Seine EC-Karte wurde wohl gestohlen und es fehlt Geld auf seinem Konto.

Ein 83-Jähriger ist am Samstag Opfer eines Trickdiebstahls an einem Bankautomaten in Neu-Ulm geworden. Auf seinem Konto fehlen nun 1000 Euro.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, wollte der 83-Jährige am Mittag in einem Geldinstitut in der Ludwigstraße mit seiner EC-Karte Geld am Automaten abheben. Nachdem er die Pin und den gewünschten Geldbetrag eingegeben hatte, brach der Vorgang plötzlich ab. Gleichzeitig wurde er von einem unbekannten Mann in ein Gespräch verwickelt, der sich offensichtlich während des Gespräches die EC-Karte des 83-Jährigen aneignete.

Ein Mann verwickelte den 83-Jährigen in einer Bank in Neu-Ulm in ein Gespräch

Da der Geschädigte glaubte, seine Geldkarte wurde eingezogen, hielt er später Rücksprache mit seiner Bank. Dort wurde ihm mitgeteilt, dass mit seiner Karte eine Abhebung in Höhe von 1000 Euro in einer nahe gelegenen Bankfiliale erfolgt war. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm nahm die Ermittlungen in der Sache auf. (AZ)

