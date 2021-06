Über zwei Promille und Heroin: Polizei stoppt Radfahrer in Neu-Ulm

Ein Radfahrer ist in Neu-Ulm in Schlangenlinien unterwegs. Bei der Polizeikontrolle stellen die Beamten nicht nur Alkoholgeruch fest.

Die Polizei hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Radfahrer gestoppt. Er war in Schlangenlinien in der Wileystraße in Neu-Ulm unterwegs.

Eine Streife kontrollierte den 39-Jährigen. Der Mann stand laut Polizei deutlich unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol. Ein Atemalkoholtest soll ein Wert von über zwei Promille ergeben haben. Des Weiteren wurde bei ihm eine Spritze mit einer geringen Menge Heroin aufgefunden und sichergestellt.

Der 39-Jährige musste sich auf der Polizeidienststelle einer Blutentnahme unterziehen. Sein Fahrrad wurde sichergestellt, damit er nicht mehr weiterfahren konnte. Gegen den 39-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Rauschgiftbesitz ermittelt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: