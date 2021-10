Club der Industrie aus Ulm/Neu-Ulm fordert wegen Klimawandel einen "politischen Ruck"

Noch immer ist unklar, wer künftig in Berlin das Sagen hat. Dennoch formulieren Unternehmer aus der Region Ulm/Neu-Ulm ihre Forderungen. Eine Bewusstseinsänderung sei gefragt.

Die Erwartungshaltung der Mitgliedsunternehmen des Clubs der Industrie (CI) an die neue Regierung ist klar. „Angesichts des Klimawandels muss jetzt ein Ruck durch Deutschland gehen. Es braucht eine Bewusstseinsänderung in der Politik, einen Abschied vom bisherigen Sicherheitsdenken und dem Fahren auf Sicht. Dazu gehört der Abbau von Bürokratie, sodass ein flexibles Agieren und Reagieren auf unvorhergesehene Ereignisse strategisch möglich wird“, sagt CI-Vorstandsprecher Marcello Danieli auf der Mitgliederversammlung.

Die Wirtschaftsregion Ulm/ Neu-Ulm habe sich insgesamt in den vergangenen Monaten der Pandemiezeit relativ stabil gezeigt. „Dies gilt zumindest für große Teile der Industrie, also unserer Mitglieder, die die Situation in erster Linie aufgrund ihrer soliden Liquiditäts- und Eigenkapitalsituation weitestgehend unbeschadet durchgestanden haben“, resümiert Danieli. Gezieltere Unterstützung hätten sich die knapp 100 vertretenen mittelständischen Unternehmen jedoch vom Staat erhofft. Kritik gab es beispielsweise, weil nicht im größeren Umfang entstandene Verluste mit Gewinnen aus den Vorjahren verrechnet werden durften.

Unternehmer aus Ulm/Neu-Ulm beklagen Vertrauensverlust durch "Hin-und-Her-Politik"

Ein weiterer Schwachpunkt sei das Hin- und Her der Entscheidungsfindung bei den Corona-Maßnahmen gewesen. Das Vertrauen in eine berechenbare und stabile Politik wurde schwer beschädigt. „Durch unkoordinierte und nicht einheitliche Aktionen wurden immer wieder kurzfristig Produktionsstillstände ausgelöst. Es brauchte Monate, um Ordnung in die Abläufe zu bringen“, moniert Danieli und mahnt in Richtung neuer Bundesregierung: „Ein solches Verhalten kann sich der Industriestandort Deutschland nicht leisten.“

Gerade vor dem Hintergrund der hoffnungsvollen Prognosen über die wirtschaftliche Entwicklung sei es elementar, dass Politiker und Unternehmer an einem Strang ziehen, lautet die Meinung der CI-Mitglieder. So gehen für 2022 alle Institute, gestützt von einem starken Konsum, von einem Wachstum von 4,3 bis 4,8 Prozent aus. Allerdings stünden diese Prognosen unter dem Vorbehalt, wie sich der gravierende Material- und Rohstoffmangel künftig auswirke, gibt Danieli zu bedenken.

Gleichwohl bremst der CI die Erwartungshaltung, dass die deutsche Wirtschaft insgesamt rasch das Vorkrisenniveau erreicht. „Laut der Wirtschaftsprognosen werden beim Bruttoinlandsprodukt für 2022 bis 2024 immer noch 60 Milliarden Euro pro Jahr fehlen, sodass wir die Corona-Lücke frühestens 2025 geschlossen haben werden“, folgert Danieli.

Club der Industrie: "Die Ziele sind klar, künftige Regierung muss liefern"

Um auch künftig international wettbewerbsfähig zu sein, erwarten die CI-Mitgliedsunternehmen eine nachhaltige und umweltverträgliche Politik, die mit dem betriebswirtschaftlichen Denken im Einklang steht. „Die Pandemie und auch die Naturkatastrophen infolge des Klimawandels haben die strukturellen Schwächen im staatlichen System so deutlich entlarvt, dass sie nicht mehr zu ignorieren sind. Wir brauchen eine kompetente und starke Regierung, welche die richtigen und zukunftsweisenden strategischen Weichenstellungen vornimmt“, fasst Danieli die Meinung der vertretenen Unternehmer zusammen. Abschließend fordert der CI zum Handeln auf: „Die Ziele hierzu haben die politischen Parteien fast unisono formuliert – jetzt geht es ans Umsetzen – egal in welcher Regierungskoalition.“

Der CI ist eine unabhängige Vereinigung von Unternehmern im Einzugsbereich der Wirtschaftsregion Ulm/Neu-Ulm. Die Vereinigung mit Sitz in Neu-Ulm hat knapp 100 leistungsstarke Mitgliedsunternehmen aus Industrie und industrienaher Dienstleistung, die über 26.000 Arbeitnehmer beschäftigen. (AZ)

