Neu-Ulm/Ulm

vor 49 Min.

DLRG Ulm: Neue Wache der Wasserretter besitzt Leuchtturm-Charakter

Plus Die DLRG Ulm bekommt eine neue Wache – in Neu-Ulm. Nicht nur das ist besonders, denn die Station könnte deutschlandweit zu einem Vorbild werden.

Von Thomas Heckmann

Die Projektentwicklungsgesellschaft (PEG) Ulm hat am Montag zur Schlüsselübergabe nach Neu-Ulm geladen – und die vermeintlich falsche Donauseite war nicht das einzig Ungewöhnliche an der neuen Wache der DLRG-Ortsgruppe Ulm. Das Gebäude am Neu-Ulmer Donauufer steht östlich der Adenauerbrücke und ersetzt einen 50 Jahre alten Bau auf der Westseite der Adenauerbrücke. Es könnte deutschlandweit zum Vorbild werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen