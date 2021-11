Neu-Ulm/Ulm

vor 23 Min.

Ex-Golden-Tulip: Warum die Bauarbeiten im "Stays"-Hotel in Neu-Ulm ruhen

Das ehemalige Golden Tulip Hotel in Neu-Ulm. Sollte die Anter-Gruppe es im neuen Jahr unter neuem Namen eröffnen, wird es vermutlich Parkhotel by Stays heißen.

Plus Von einer Eröffnung ist das zukünftige Parkhotel der kleinen "Stays"-Kette noch weit entfernt. Der Investor schweigt, aber Mitarbeiter strahlen Zuversicht aus. Unterdessen signalisiert Gastronom Riedmüller weiter Interesse an einem Kauf.

Von Oliver Helmstädter

Die Veränderungen im ehemaligen Golden Tulip Hotel in Neu-Ulm am Donauufer sind offensichtlich: Die Lobby wurde total entkernt und ein neues, modernes Konzept ist erkennbar: Inmitten des großen Raums im Erdgeschoss befindet sich eine multifunktionale Bar. Diese dient als Rezeption, Bar und auch Frühstücksbuffet. Dominierende Farben sind schwarz und dunkelblau, auch an den Decken. Beleuchtet wird indirekt über eine zehn Meter lange ovale, weiße Aussparung. Nachdem der Immobilieninhaber schweigt, bekam unsere Redaktion über inoffizielle Kanäle Einblicke in das Projekt.

