Gegendemo inklusive: Beatrix von Storch kommt zu AfD-Veranstaltung nach Neu-Ulm

Die zum rechtskonservativen Parteiflügel innerhalb der AfD zählende Beatrix von Storch rührt mitten in Neu-Ulm die Werbetrommel. Das ruft eine Gegendemonstration auf den Plan.

Die Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch ist am Mittwoch, 15. September, Hauptrednerin bei der Wahlkampfveranstaltung der AfD in Neu-Ulm. Das kündigte Gerd Mannes an, der auch stellvertretender bayerischer Landesvorsitzender ist. Die öffentliche Veranstaltung findet um 17 Uhr auf dem Petrusplatz in Neu-Ulm statt. Dabei werden sich auch Mannes als Direktkandidat im Wahlkreis, Peter Felser (Bundestagsabgeordneter und Listenkandidat Bayern) und Kristof Heitmann als Direktkandidat aus dem Wahlkreis Ulm mit ihren Themen vorstellen. Konkret soll es um Migration und die Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan gehen. Mannes rechnet "mit deutlichen Worten des Bundesvorstandsmitglieds von Storch".

Jusos, Grüne und Linke demonstrieren gegen die AfD in Neu-Ulm

Andere bereiten sich eher auf demokratiefeindliche Worte vor: Denn - ebenfalls um 17 Uhr - die Grüne Jugend hat unter dem Motto "Gemeinsam gegen Rechts" eine Gegendemonstration angemeldet. Mitglieder der AfD fielen immer wieder durch rassistische Aussagen auf, heißt es in einem Aufruf, der auch von den Jusos, also der Jugendorganisation der SPD, sowie den Linken und der Partei Volt unterstützt wird. Mit dieser Demonstration, die um 17 Uhr beim Heiner-Metzger-Platz am Neu-Ulmer Bahnhof startet, wollen die Organisationen "ganz klar Stellung gegen Rassismus, Antisemitismus und die demokratie- und menschenfeindlichen Themen der AfD nehmen". Die Polizei wird mit einem Großaufgebot zur Stelle sein. (AZ)