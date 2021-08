Kulturnacht 2021 in Ulm und Neu-Ulm: So sieht das Programm aus

Rund 100 Veranstaltungen möchte die Kulturnacht Ulm/Neu-Ulm in diesem Jahr bieten. Ab sofort ist das Programm für den 18. September 2021 online.

Die Kulturnacht zählt zu den großen Konstanten im Kalender von Ulm und Neu-Ulm. Es ist ein jährliches Großevent für die ganze Kreativ-Szene und das Publikum – und auch im zweiten Jahr der Pandemie soll das Fest stattfinden. Ab sofort steht das geplante Programm für die Kulturnacht Ulm/Neu-Ulm 2021 online. Rund 100 Veranstaltungen möchten Künstler, Kreative und Veranstalter am 18. September präsentieren.

Ulm und Neu-Ulm planen die zweite Kulturnacht in der Pandemie

2020 musste die Doppelstadt noch wegen Corona um ihre Kulturnacht bangen. 80 Veranstaltungen gingen dann aber erfolgreich über die Bühne. Künstler und Kreative bespielten Kneipen und Cafés, Theater, Museen und Galerien öffneten ihre Türen. 2021 sind nun 100 Programmpunkte in Planung – fast wie in normalen Jahren. "Wir steigern uns. Das Vertrauen der Besucher und Veranstalter ist inzwischen auch deutlich gewachsen", sagt Nicole Pflüger. Die Pressesprecherin des Organisationsteams, das die Kulturabteilungen der Städte leiten, erklärt: "Wir haben nun eine gewisse Routine."

In den Schubladen der Organisatoren liegen laut Pflüger jetzt schon Pläne für alle Fälle: Auf jede Inzidenzstufe und Vorschrift sei man vorbereitet, von vollem, freien Programm über Nachweispflicht bis zur Absage. Auch die Besucher seien schließlich schon pandemie-erprobt, sagt Pflüger: "Jeder weiß heute, was 3G bedeutet." Die Sehnsucht der Besucher und Besucherinnen nach Livekultur sei dabei ebenso groß wie die Bereitschaft der Veranstalter, dafür "fantasievolle Lösungen" zu finden.

15 Bilder Bildergalerie: Die Kulturnacht 2020 in Ulm und Neu-Ulm Foto: Andreas Brücken

Das Programm für die Kulturnacht Ulm/Neu-Ulm 2021 im Netz

Auf den Webseiten www.kulturnacht-ulm.de oder www.kulturnacht-neu-ulm.de ist nun das geplante Programm abrufbar. Die Veranstalter bieten auch wieder den Service der Kulturnacht-App an, für Apple-Smartphones und Android-Systeme. "Ab September ist die App aktualisiert und wird laufend 'up to date' sein", erklärt Pflüger. Die Smartphone-App ermöglicht eine persönliche Routenplanung und bietet Informationen zum Programm.

Zudem soll es diesmal wieder ein "Programmheftchen" in kleiner Form geben. Ab 1. September wird es an der Vorverkaufsstelle der Tourist-Information ausliegen und in der Kulturnacht auch an allen Abendkassen sowie an der zentralen Kasse auf dem Münsterplatz. Eintrittsbänder (Preise: 10 Euro, ermäßigt 8 Euro) sollen in der Kulturnacht an der Münsterplatz-Kasse oder an jedem Veranstaltungsort erhältlich sein. Der Vorverkauf startet in diesem Jahr ab 1. September in der Tourist-Information im Ulmer Stadthaus.

Gedichte auf dem Münsterplatz, Musik in der Hirschstraße: Trotz der Corona-Pandemie fand die Kulturnacht 2020 in Ulm und Neu-Ulm statt. Video: Veronika Lintner

Vom Café Fortschritt bis zum Donaubüro: Sie machen mit bei der Kulturnacht

Neben bekannten Programmpunkten plant die Kulturnacht 2021 auch Neuheiten: In der Neu-Ulmer Gartenstraße kündigt das "Café Fortschritt" ein Revival an mit dem Titel "Kunst, Kultur und Kneipe im Fortschritt". Neu zu entdeckende Orte gibt es auch: "Gesammelte Maulwürfe" sollen Kulturnacht-Gänger in der Ulmer "Ronge Interieur" erleben können, bei einer Lesung von Dorothea Grathwohl. Szenen und Lieder, wie man am spektakulärsten Tschüss sagt, stehen auf dem Programm im Friedenspulvermagazin am Kuhberg.

Die Kulturnacht will auch den öffentlichen Raum einnehmen: So wird die Ulmer Wilhelmshöhe mit "Geschichten aus der Dunkelheit" lyrisch bespielt und den Spielplatz an der Steinernen Brücke verwandelt das Teatro International in eine Bühne. "Lustige und gefährliche Donauüberquerungen" sind bei den Führungen des Donaubüros geplant.

Kulturnacht in Neu-Ulm und rund um den Ulmer Münsterplatz

Die Live-Performance der Tänzerin Camylla Alves zählt zu den sechs Veranstaltungen am Münsterplatz. Beim Konzert der "Breekies Inn" ist das Neu-Ulmer Edwin-Scharff-Museum Gastgeber. Events sind auch im Ulmer Münster, im Museum Ulm, am Theater Ulm, im Roxy und an der Kunsthalle Weishaupt geplant. Für die Jüngsten soll die Kulturnacht bereits ab 15 Uhr mit Kinderprogramm beginnen. (mit AZ)