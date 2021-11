Mehr Menschen mit Jobs: Die Arbeitslosigkeit im Kreis Neu-Ulm sinkt leicht

Für einen November beobachten die Arbeitsagenturen der Region einen ordentlichen Rückgang der Arbeitslosigkeit. In Ulm wird mal wieder ein Rekord aufgestellt.

Der regionale Arbeitsmarkt zeigt sich trotz der Pandemie und Lieferenpässen robust. Die Zahl der Arbeitslosen ist im November sogar erneut leicht gesunken. Aktuell sind im Landkreis Neu-Ulm 2324 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 133 weniger als im Oktober und 1081 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 2,3 Prozent. Vor einem Jahr betrug sie noch 3,3 Prozent.

"Der bisher milde Herbst führte zu einer stabilen Lage in den Außenberufen. Hier gab es bisher kaum saisonbedingte Entlassungen, welche überwiegend die Männer betreffen würde", sagt Werner Möritz, operativer Geschäftsführer der Agentur für Arbeit in Donauwörth.

Folgen der Corona-Krise für Ulm/Neu-Ulm

Die Folgen der Corona-Krise auf dem Arbeitsmarkt seien zwar noch sichtbar, werden aber kleiner. Möritz: "Momentan liegen wir noch mit 60 Arbeitslosen über dem Wert vom November 2019. Ebenso ist die aktuelle Arbeitslosenquote im Zweijahresvergleich um 0,1 Prozentpunkte höher."

Der Bestand an offenen Stellen liegt derzeit bei 1865. Im November wurden dem Arbeitgeberservice 399 Arbeitsstellen neu gemeldet. Seit Beginn des Jahres konnte ein Zugang von insgesamt 4076 Stellenangeboten verzeichnet werden. Der Bedarf an Fachkräften ist weiterhin hoch. Bei 77 Prozent der gemeldeten Stellen liegen die Anforderungen auf Fachkraftniveau oder höher. Dagegen haben fast 46 Prozent der Arbeitslosen keine abgeschlossene Berufsausbildung.

Diese Berufe sind im Kreis Neu-Ulm gefragt

Für 1186 Stellen werden Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen in Vollzeit und für 250 in Teilzeit gesucht. Bei 420 Stellen ist eine Beschäftigung in Vollzeit oder Teilzeit möglich. Von den Personaldienstleistern sind 31 Prozent der offenen Stellen gemeldet.

Personal wird besonders in folgenden Berufsbereichen gesucht: Lagerwirtschaft, Verkauf, Berufskraftfahrer (Güterverkehr/Lkw), Objekt-/Werte-/Personenschutz, Kranführer/Bediener Hebeeinrichtungen, spanende Metallbearbeitung, Köche/Köchinnen, Kinderbetreuung und -erziehung, Fahrzeugführer im Straßenverkehr und Berufe in der Mechatronik.

Die Zahl der Anzeigen über konjunkturelle Kurzarbeit ist von Oktober auf November 2021 deutlich gestiegen. Bis zum Stichtag wurden im Landkreis Neu-Ulm für den November 19 neue Anzeigen von Arbeitgebern für 233 Beschäftigte eingereicht. Im Oktober gingen neun Anzeigen für 512 Beschäftigte ein.

Im Unterallgäu ist die Quote weiter eine der niedrigsten in Deutschland

Die Arbeitslosenquote im Unterallgäu liegt im November nach Angaben der Agentur für Arbeit bei 1,9 Prozent. 1.591 Menschen hatten keinen Job. Damit ist die Arbeitslosenquote des Unterallgäus weiterhin unter den zehn niedrigsten in ganz Deutschland.

So ist die Lage in Ulm

Im Stadtgebiet Ulm waren 2405 arbeitslose Menschen über die Arbeitsagentur (1149) und das Jobcenter (1256) auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle. Somit nahm die Arbeitslosigkeit zum Vormonat um 70 Personen oder um 2,8 Prozent ab. Die Arbeitslosenquote lag bei 3,3 Prozent, das sind 0,1 Prozentpunkte weniger als vor vier Wochen und 1,0 weniger als vor einem Jahr. Kein weiterer der neun Stadtkreise in Baden-Württemberg kann mit einer Drei vor dem Komma aufwarten. Der Bestand an offenen Stellen im Bezirk der Ulmer Agentur liegt derzeit bei 1865. Im November wurden dem Arbeitgeberservice 399 Arbeitsstellen neu gemeldet. (AZ)