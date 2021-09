Neu-Ulmer SPD freut sich über den Aufschwung vor der Bundestagswahl

Plus Der SPD-Stadtverband Neu-Ulm zeigt sich bei seiner Versammlung optimistisch – und hat bereits die nächste Kommunalwahl im Blick.

Der erst seit 2018 existierende SPD-Stadtverband Neu-Ulm sei eine gut funktionierende Gemeinschaft. Das erklärte ihr gut gelaunter Vorsitzender Patrick Steiner-Hirth den Parteimitgliedern, die am Dienstagabend zur Jahreshauptversammlung des Verbands ins Ulmer Gewerkschaftshaus gekommen waren: "Es funktioniert wahnsinnig gut. Die Ortsverbände arbeiten wunderbar zusammen." Gut gelaunt war er deswegen, aber auch wegen des Aufschwungs der SPD vor der kommenden Bundestagswahl am 26. September, der Rede des hiesigen Bundestagsabgeordneten und -kandidaten Karl-Heinz Brunner, der vom Bayerischen Fernsehen begleitet wurde, und wegen der klaren Wiederwahl der führenden Vorstandsmitglieder.