Verregneter Sommer: Wie die Kultur-Szene mit dem Dauerschauer kämpft

Plus Es regnet seit Tagen, unerbittlich - und das bringt den Open-Air-Kultursommer in der Region ins Wanken. Glück hat, wer ins Trockene flüchten kann.

Eine Schlechtwetter-Pechsträhne zieht seit zwei Wochen übers Land - und die Kulturbranche fragt sich, ob und wie sie diesen Sommer in trockene Tücher retten kann. Es sollte ein Sommer der Zuversicht werden, mit Niedriginzidenzen, Lockerungen, vor allem coronasicherer Unterhaltung unter freiem Himmel mit Musik, Kabarett, Kunst, Theater. Doch über diesen Plänen hängen jetzt hartnäckig Regenwolken. Wie geht die Szene mit der großen Unsicherheit um?