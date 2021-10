Wettbewerb "Jugend musiziert": So können junge Musik-Talente teilnehmen

Am 15. November endet die Anmeldefrist für "Jugend musiziert". Das müssen junge Musiker und Musikerinnen aus der Region Ulm und Neu-Ulm dabei beachten.

Die Anmeldefrist für den 59. Wettbewerb "Jugend musiziert" endet am 15. November. Mit dem Auftakt zur "Jugend musiziert"-Saison 2022 wächst für die Veranstalter die Hoffnung, den Wettbewerb 2022 wieder in bekannter Form, also in Präsenz durchführen zu können, als Forum der Begegnung und des Vergleichs. Auch in Ulm, Neu-Ulm und der Region können sich junge Musiktalente anmelden.

In diesen Kategorien findet "Jugend musiziert" 2022 statt

"Jugend musiziert" 2022 ist ausgeschrieben für die Solokategorien: Streichinstrumente, Akkordeon, Percussion, Mallets und Pop-Gesang. Ensemblekategorien: Duo Klavier und ein Blasinstrument, Klavier-Kammermusik, Vokal-Ensemble, Zupf-Ensemble, Harfen-Ensemble, Alte Musik, Bağlama-Ensemble und Hackbrett-Ensemble.

Über die Teilnahmebedingungen informieren die Musikschulen und die Website www.jugend-musiziert.org. Der Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" findet vom 21. bis 23. Januar voraussichtlich in Ulm statt, für die Stadt Ulm mit Alb-Donau-Kreis und Kreis Biberach. Am 30. und 31. Januar folgt der Regionalwettbewerb für Stadt und Landkreis Neu-Ulm, Memmingen mit Landkreis Dillingen, Günzburg und Unterallgäu in der Musikschule Neu-Ulm. Wer hier mindestens 23 von maximal 25 Punkten erhalten hat, und älter als zehn Jahre ist, wird zur nächst höheren Wettbewerbsebene weitergeleitet, zum Landeswettbewerb im März.

Online-Anmeldung für Jugend Musiziert 2022

Die Anmeldung ist nur online über http://anmeldung.jugend-musiziert.org/ möglich. Sie wird jedoch erst rechtsgültig, wenn das ausgedruckte PDF-Formular termingerecht unterschrieben beim Regionalwettbewerb des Wohnorts vorliegt. (AZ)

