Umfrage in Neu-Ulm: Hat das Händeschütteln ausgedient?

Plus Ob kräftig, lasch oder herzlich: Der Handschlag gehörte lange Zeit zum guten Ton. Bis zur Corona-Pandemie. Werden wir in Zukunft wieder Hände schütteln?

Er dauert etwa zwischen drei und vier Sekunden: der Händedruck. Je nach Zuneigung gab es früher auch mal eine Umarmung oder ein Bussi. Doch, ob gedrückt, geschüttelt oder geküsst: Mit der Pandemie wurden diese Gesten zum Problemfall. Zu hoch das Ansteckungsrisiko durch den flüchtigen Kontakt. Bleibt der Gruß mit dem Ellenbogen oder der Faust – oder finden wir doch wieder zurück zum Händedruck?