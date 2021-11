Umfrage in Neu-Ulm: Soll Tempo 30 auf allen Neu-Ulmer Straßen gelten?

Plus Ulm und andere deutsche Städte wollen innerorts flächendeckend Tempo 30 einführen. Was denken Sie: Wäre das auch ein Modell für Neu-Ulm?

Mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von nur noch 30 Stundenkilometer soll in Ulm die Leistungsfähigkeit des Verkehrs erhöht und die Aufenthaltssituation verbessert werden. Nachdem die französische Hauptstadt Paris ein solches Tempolimit bereits durchgeführt hat, wollen hierzulande neben Ulm unter anderem Augsburg oder Freiburg diesem Vorbild folgen. Eine Lösung auch für Neu-Ulm?