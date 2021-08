Neu-Ulm

11:54 Uhr

Umfrage in Neu-Ulm: Sollten Polizisten im Dienst kurze Hosen tragen dürfen?

Plus Kleider machen Leute, heißt es. Doch bei Hitze ist das vielen nicht mehr so wichtig. Sollten auch für Polizistinnen, Bankiers oder Verkäufer Ausnahmen gelten?

Von Andreas Brücken

Kleider machen Leute, weiß der Volksmund. Und so trotzen Polizistinnen, Bankiers oder Verkäufer in ihren Uniformen und Anzügen den hohen Temperaturen. Doch wie wäre es, wenn der Herr hinter dem Bankschalter in kurzer Hose und T-Shirt steht oder die Gesetzeshüterin in Sandalen zum Dienst erscheint? Welche Erwartungen haben wir an den Dresscode selbst bei heißen Sommertemperaturen? Wir haben uns in Neu-Ulm umgehört.

