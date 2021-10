Neu-Ulm

vor 49 Min.

Umfrage in Neu-Ulm: Wann haben Sie zuletzt einen Brief geschrieben?

Plus Ab 2022 wird das Porto für einen Standardbrief fünf Cent teurer, es ist der erste Anstieg seit drei Jahren. Aber wer verschickt überhaupt noch Briefe?

Von Andreas Brücken

Er ist maximal 235 auf 125 Millimeter groß und höchstens 20 Gramm schwer: Der Standardbrief soll ab Januar 85 Cent kosten und damit fünf Cent mehr als bisher. Zuletzt hatte die Post das Porto Mitte 2019 angehoben, damals verteuerte sich ein Standardbrief um zehn Cent auf 80 Cent. Die geplante Erhöhung ist damit die erste seit zweieinhalb Jahren, in denen die Preise bei der Post stabil waren. Wir haben uns in Neu-Ulm umgehört, wie lange der bislang letzte verschickte Brief zurückliegt.

