Neu-Ulm

vor 10 Min.

Umfrage in Neu-Ulm: Was halten Sie von den neuen Corona-Regeln?

Im Kreis Neu-Ulm fällt in vielen Bereich die Testpflicht weg. Auch in der Gastronomie. Was halten Sie davon?

Plus Im Landkreis Neu-Ulm gelten seit Freitag neue Regeln. In vielen Bereichen fällt die Testpflicht weg. Was halten Sie davon? Wie verhalten Sie sich?

Von Andreas Brücken

Endlich liegt auch in unserer Region der Inzidenzwert stabil unter 50. Größere Treffen, offene Restaurants oder weniger Vorgaben fürs Shoppen sind damit wieder möglich. Selbst eine deutliche Lockerung der Maskenpflicht wurde in den vergangenen Tagen ins Gespräch gebracht. Stück für Stück bewegen wir uns damit auf einen Alltag zu, wie wir ihn vor der Corona-Zeit kannten. Was halten Passanten in Neu-Ulm davon?