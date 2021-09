Neu-Ulm

07:00 Uhr

Umfrage in Neu-Ulm zur Bundestagswahl: Wie fanden Sie den Wahlkampf?

Wie haben Sie den Wahlkampf empfungen? Wir haben uns zu dieser Frage in Neu-Ulm umgehört.

Plus Deutschland wählt einen neuen Bundestag. Wir waren für eine Umfrage in Neu-Ulm unterwegs: Wie haben Sie den Wahlkampf empfunden?

In den vergangenen Wochen stand der Wahlkampf unter Corona-Bedingungen hinter einem anderen Vorzeichen als bisher. Dabei kam ein Wort neu in den Wortschatz vieler Menschen: Das Triell stand dafür, dass die Kanzlerkandidatin und die beiden Kanzlerkandidaten sich zu dritt präsentierten und konkurrierten. War die Präsenz der Bewerberinnen und Bewerber dürftig oder vielleicht sogar zu viel? Wir haben uns in Neu-Ulm umgehört. \u0009

