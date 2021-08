"Umsonst & draußen": Edwin-Scharff-Museum bietet Ferienprogramm

Das Neu-Ulmer Edwin-Scharff-Museum organisiert wieder ein Kinder- und Familienprogramm in den Sommerferien, mit kostenlosen Spielangeboten im August.

Zusätzlich zum bereits ausgebuchten Ferienprogramm "Rund ums Museum" bietet das Edwin-Scharff-Museum gemeinsam mit der Stiftung "Gänseblümchen" ein kostenloses Ferienangebot für Kinder und Familien an. An acht Nachmittagen im August soll sich dafür der Petrusplatz wieder in eine große "Outdoor-Mitmachfläche" mit Spielangeboten verwandeln. "Gespielt wird bei jedem Wetter und unter Einhaltung der Corona-Regeln", teilt das Museum mit.

Spiel- und Experimentierprogramm am Neu-Ulmer Petrusplatz

Am 10. August startet das Programm "Umsonst & draußen". Wie schon im vergangenen Sommer wird der Platz vor dem Scharff-Museum zur Spiel- und Experimentierfläche. "Die Kinder können zum Beispiel verschiedenste Bewegungsspiele machen oder ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen", heißt es in einer Mitteilung des Museums. Mit Naturmaterialien wie Pflastersteinen, Flusskieseln, Ästen oder Wollfäden können Kinder hier bauen und probieren. Seifenblasen und "Soundexperimente" mit kuriosen Gegenständen wie alten Bettflaschen verspricht das Museum ebenfalls.

Drei Pädagogen und Pädagoginnen aus dem Museums-Team geben Impulse oder Hilfestellung und unterstützen die Kinder mit Spielideen. "Sie achten auch auf die Einhaltung der geltenden Hygienevorgaben und den Mindestabstand beim Spiel, damit sich alle sicher fühlen können", erklärt das Museum.

Sommerferien vor dem Edwin-Scharff-Museum

Das Programm "Umsonst & draußen" gibt es vom 10. bis 13. August und vom 17. bis 20. August, jeweils von 14 bis 17 Uhr. Familien, Kinder und Jugendliche können laut Ankündigung spontan vorbeikommen und einen kreativen Nachmittag auf dem Petrusplatz verbringen. Es gibt keine Altersbeschränkung für die Teilnahme. Das Spielgelände ist barrierefrei.

Mit "Umsonst & draußen" möchte das Edwin-Scharff-Museum gemeinsam mit "Gänseblümchen - Stiftung für Kinder" auch sozial benachteiligten Familien ein "kostenloses und entlastendes Ferienangebot" anbieten. (AZ)