Unbekannte verwüsten Golfklub in Neu-Ulm

Zerschnittene Zeltwand, zerschlagene Gläser, beschmierte Fassade: Unbekannte haben großen Schaden im Golfklub angerichtet. Haben sie auch woanders gewütet?

Erheblichen Schaden haben Unbekannte in der Nacht auf Sonntag in einem Partyzelt und auf dem Gelände des Golfklubs in der Kammerkrummenstraße in Neu-Ulm angerichtet.

Die Täter schlitzten die Zeltwand eines Partyzelts auf, zerschlugen im Inneren mehrere Gläser und Flaschen und beschädigten die Inneneinrichtung teilweise. Zudem beschmierten sie die Außenfassade des angrenzenden Golfklubs. Die Höhe des Schadens schätzt die Polizei auf 1500 Euro.

Vandalismus im Golfclub Neu-Ulm: Zusammenhang zu weiteren Fällen?

Die Beamten vermuten, dass die Tat im Zusammenhang zu weiteren Fällen von Vandalismus im Umfeld stehen könnte. In der selben Nacht wurden insgesamt fünf Verkehrsschilder in Offenhausen nahe der Kammerkrummenstraße aus den Verankerungen gerissen, ein Schaden in geschätzter Höhe von mehreren hundert Euro entstand. Die Polizei Neu-Ulm ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 0731/8013-0. (AZ)