Unbekannte zerkratzen zwei Autos in Neu-Ulm

Unbekannte zerkratzen einen blauen Renault in der Schützenstraße und einen weißen Fiat in der Eisenhowerstraße.

Eine bislang unbekannte Person hat in der Nacht von Sonntag auf Montag einen blauen Renault Megane an der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Das Auto war in der Schützenstraße geparkt. Der Sachschaden beläuft sich auf 2000 Euro.

Polizei Neu-Ulm sucht Zeugen: Zwei Autos wurden zerkratzt

Auch ein weißer Fiat wurde am vergangenen Wochenende am Heck mutwillig zerkratzt. Das Fahrzeug war in einem Carport in der Eisenhowerstraße untergestellt. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0731/80130 bei der Polizei melden. (AZ)

