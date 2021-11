Neu-Ulm

Unbekannter beißt 16-jährigem Radler in Neu-Ulm in den Arm

In der Augsburger Straße in Neu-Ulm ist ein junger Radfahrer von einem Unbekannten attackiert worden. Dieser schlug nach ihm und biss ihm in den Arm.

Am Montagmorgen ist es an der Einmündung Augsburger Straße/Kantstraße in Neu-Ulm zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 16-jährigen Radfahrer und einem bislang unbekannten Mann gekommen. Der Mann sprach den 16-Jährigen an, da dieser ihn „geschnitten“ haben soll. Im Verlauf des verbalen Streites versuchte der Unbekannte laut Polizei, dem 16-Jährigen mit der Faust gegen den Kopf zu schlagen. Der Jugendliche wich aus und brachte seinerseits den Angreifer zu Boden. Die Polizei Neu-Ulm bittet um Zeugenhinweise Dort biss der Unbekannte dem 16-Jährigen in den Arm. Verletzt wurde der Jugendliche jedoch nicht, so die Polizei. Danach verschwand der Mann, und auch der junge Radler verließ den Ort des Geschehens. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden. (AZ)

