Unbekannter klaut Auto in Ludwigsfeld: Polizei sucht Zeugen

Ein schwarzer Mercedes und mit Illertisser Kennzeichen ist am Donnerstagabend geklaut worden. Die Kripo sucht Zeugen.

Am Donnerstagabend zwischen 18.50 Uhr und 21 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter ein Auto geklaut. Der schwarze Mercedes mit dem Kennzeichen ILL-UZ 14 E stand in einer Parkbucht im Bereich der Breslauer und Reichbenberger Straße in einer Parkbucht.

Wer im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, soll sich mit der Kripo Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 in Verbindung setzen. (AZ)

