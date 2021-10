Unbekannter stiehlt eine Mülltonne in Neu-Ulm

Ein bislang unbekannter Täter hat in Neu-Ulm eine Restmülltonne geklaut. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Freitagmittag hat ein Neu-Ulmer bei der Polizei den Diebstahl seiner Restmülltonne gemeldet. Wie sich im Rahmen der ersten Ermittlungen herausstellte, stellte ein 55-jähriger Anwohner am vergangenen Donnerstag etwa gegen 16.30 Uhr seine Restmülltonne vor das Anwesen im Widdersteinweg. Als er diese nach rund zwei Stunden wieder zurück auf sein Grundstück holen wollte, musste er den entsprechenden Diebstahl feststellen. So teilt es die Polizei mit. Der Beuteschaden dürfte sich dabei auf rund 50 Euro belaufen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden. (AZ)