Unfall beim Überholen: Motorradfahrer verletzt

Zwei Motorradfahrer wurden am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall am Ortsausgang von Ludwigsfeld verletzt.

Zwei Motorradfahrer wurden am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall am Ortsausgang von Ludwigsfeld verletzt. Nach Darstellung der Polizei leuchtete bei einer 29-jährigen Autofahrerin eine Kontrollleuchte im Display auf, weshalb sie ihr Warnblinklicht einschaltete und und den Fuß vom Gas nahm. Ein hinter ihr fahrender Motorradfahrer erkannte die Situation, setzte zum Überholen an und beschleunigte. Doch wegen des Gegenverkehrs musste er abbrechen und bremsen. Dabei fuhr er auf das Heck des Autos auf. Der Motorradfahrer und sein Sozius stürzten und wurden jeweils leicht verletzt. Die Maschine und das Auto waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Die Staatsstraße musste während der Unfallaufnahme eine Stunde lang voll gesperrt werden. (AZ)