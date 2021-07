Unfall in Pfuhl: Alkoholfahrt endet im Maisfeld - Fahrer schläft auf dem Lenkrad

Vier beschädigte Autos und Endstation im Maisfeld sind das Ergebnis einer Alkoholfahrt eines 21-Jährigen in Pfuhl. Als die Polizei ihn antrifft, schläft der junge Mann.

Die Alkoholfahrt eines 21-Jährigen ist am frühen Montagmorgen in einem Maisfeld nahe des Neu-Ulmer Stadtteils Pfuhl geendet. Der junge Mann richtete dabei einen Schaden von circa 20.000 Euro an. Die Polizei ermittelt und sucht nun Zeugen.

Demnach wurden der Neu-Ulmer Polizei gegen 1.10 Uhr vier beschädigte Autos gemeldet, die in der Falchenstraße ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt waren. Bei der Unfallaufnahme vor Ort teilte ein Fußgänger den Beamten mit, dass er in einem nahgelegenen Maisfeld ein Auto wahrgenommen habe.

Unfall in Pfuhl: 21-jähriger Fahrer schläft im Auto

Bei der Überprüfung stellten die Beamten einen grünen Skoda Fabia mit Günzburger Zulassung fest, der mehrere frische Unfallschäden aufwies. Auf dem Fahrersitz des Wagens wurde ein 21-jähriger angetroffen, der auf dem Lenkrad schlief.

Als die Beamten die Fahrzeugtüre öffneten, kam ihnen starker Alkoholgeruch entgegen. Da der Mann einen Alkoholtest verweigerte, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des Mannes sichergestellt.

Polizei ermittelt jetzt gegen den Autofahrer

Der vom 21-Jährigen angerichtete Blech- und Flurschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro. Gegen den Pkw-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht eingeleitet.

Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden. (AZ)