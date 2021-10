Unfallflucht in der Dieselstraße: Polizei hofft auf Hinweise

Eine 28-Jährige parkt ihren Seat in der Neu-Ulmer Dieselstraße. Als sie am Tag darauf zum Fahrzeug kommt, bemerkt sie einen frischen Unfallschaden.

Von einem Fall von Unfallflucht berichtet die Polizei Neu-Ulm: Eine 28-jährige Autofahrerin parkte am Dienstagnachmittag ihren schwarzen Seat Ibiza in der Neu-Ulmer Dieselstraße. Als sie dann am frühen Mittwochmorgen zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie laut Polizei einen frischen Unfallschaden an der linken Front fest.

Polizei ermittelt zu einer Unfallflucht in Neu-Ulm

Die Schadenshöhe wird laut Polizei auf 1000 Euro geschätzt. Der Verursacher flüchtete, ohne dass er seinen Verpflichtungen nachkam. Zeugen können sich mit Hinweisen unter Telefon 0731/8013-0 bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm melden. (AZ)