Unfallflucht und 3500 Euro Schaden: Die Polizei Neu-Ulm hofft auf Hinweise

Wer hat in der Neu-Ulmer Wegenerstraße einen grauen VW Tiguan beschädigt? Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen und Zeuginnen.

Ein 37-Jähriger hat am Samstagnachmittag, 27. November, Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht bei der Polizei Neu-Ulm erstattet. Der Mann war laut Polizeibericht zuvor beim Einkaufen in der Wegenerstraße und hatte hierzu sein Fahrzeug, einen grauen VW Tiguan, auf dem dortigen Kundenparkplatz geparkt. In der Zeit zwischen 13.50 Uhr und 14.20 Uhr wurde das Auto des 37-Jährigen wohl durch einen anderen Verkehrsteilnehmer im Bereich des Hecks beschädigt.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher, oder die unbekannte Unfallverursacherin, entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am VW Tiguan des 37-Jährigen entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro. Zeugen und Zeuginnen können sich mit Hinweisen an die Polizeiinspektion Neu-Ulm wenden, unter Telefon 0731/8013-0. (AZ)

