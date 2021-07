Unfallstatistik: Wie Corona den Neu-Ulmer Stadtverkehr verändert hat

Plus Bewegt sich kaum jemand auf der Straße, dann kracht es seltener. So einfach lässt sich die Unfallstatistik 2020 für Neu-Ulm erklären. Problemstellen gibt es aber.

Dass Neu-Ulms Straßen 2020 plötzlich deutlich sicherer waren als noch in den Jahren zuvor, das hat einen Grund: "Aufgrund der Pandemie waren sichtlich weniger Menschen unterwegs", erklärt Jochen Meissner, Leiter der Hauptabteilung Tiefbau der Stadt. Von 2019 auf 2020 sank die Gesamtzahl der Unfälle im Stadtgebiet Neu-Ulm um knapp 23 Prozent - von 2660 auf 2049 registrierte Fälle. Das übersteigt sogar den Rückgang von 17 Prozent, den die bayernweite Unfallstatistik verzeichnet. Kritische Knackpunkte sieht Meissner trotzdem im Neu-Ulmer Verkehr.