Vandalen: Biergarten vor der Ratiopharm-Arena muss vorerst schließen

Entsetzen im "Beach & Beer"-Biergarten in Neu-Ulm. Nachdem Einbrecher eine Spur der Verwüstung hinterließen, muss nun erstmal aufgeräumt werden.

Am vergangenen Wochenende wurden nach Angaben der Polizei mehrere Verkaufsstände auf dem Vorplatz der Ratiopharm-Arena in der Europastraße von bislang unbekannten Tätern aufgebrochen. Es entstand hierbei ein Gesamtsachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden aus den Hütten eine Werkzeugtasche und ein Akkuschrauber entwendet. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm nahm die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. Zeugen, die verdächtige Personen an der Örtlichkeit wahrnahmen und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Tel. 0731/8013-0 zu melden.

Palmen und Liegestühle vor der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm

Die Zerstörer haben vermutlich unruhige Nächte vor sich haben. Denn wie der Betreiber des "Beach & Beer"-Biergarten mitteilt, existieren Videoaufnahmen von der Tat, die bereits der Polizei übergeben worden seien. "Beim Einbruch wurde unsere Einrichtung stark beschädigt, deshalb müssen wir unseren Beach & Beer Biergarten vorübergehend schließen", heißt es.

Am 1. Juli soll der Biergarten, der mit seinem aufgeschütteten Sand, Liegestühlen und Palmen lockt, jedoch wieder eröffnen. (AZ/heo)

