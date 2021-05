Vandalismus an der Gustav-Benz-Halle: Polizei Neu-Ulm sucht Zeugen

Ein Unbekannter hat ein Fenster an der Sporthalle beschädigt. Auch im Aufzug am Neu-Ulmer Petrusplatz ist das Glas kaputt.

Die Polizei Neu-Ulm meldet in ihrem Report eine Sachbeschädigung an einer Fensterscheibe an der Gustav-Benz-Sporthalle. Der Vorfall wurde am Montagmorgen zur Anzeige gebracht, ein bislang unbekannter Täter hatte die Scheibe vermutlich mit einem Stein beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 1000 Euro.

Fenster beschädigt, Polizei sucht nach Zeugen

Am Dienstagmorgen stellten Polizeibeamte außerdem eine mutwillig beschädigte Glasscheibe im Aufzug am Neu-Ulmer Petrusplatz fest. Der Schaden hier beträgt laut Polizeibericht etwa 4000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0731/8013-0. (AZ)

