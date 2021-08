Verlosung: Karten für das Donaubad zu gewinnen

Neun Tickets für ein Badeerlebnis verlost unsere Redaktion zusammen mit dem Donaubad. So können sie teilnehmen.

Ob zurück aus dem Urlaub oder im Urlaub zu Hause: Das Erlebnisbad des Donaubads in Neu-Ulm bietet mit Wellenbecken, Rutschenanlage, Außenbecken mit Strömungskanal, Entspannungsbecken, 25-Meter-Schwimmerbecken, Thermalbereich und Kleinkinderbereich die richtigen Voraussetzungen für alle, die in Wasser und an Land entspannen wollen oder Spaß suchen. Ob allein, mit Freunden oder der ganzen Familie.

Wir verlosen Eintrittskarten für das Donaubad. Drei Leserinnen und Leser können je eine Karte "Familie groß" für das Bad (Zwei Erwachsene/Eltern oder Großeltern sowie gleichgeschlechtliche Paare mit bis zu vier eigenen Kindern/Enkeln - Kinder im Familientarif gelten bis einschließlich 17 Jahre/vier Stunden) gewinnen, vier Leserinnen und Leser erhalten je eine Eintrittskarte für zwei Personen (vier Stunden) und zwei weitere Leserinnen und Leser dürfen sich über einen vierstündigen Saunabesuch (je zwei Erwachsene) freuen. Wollen Sie gewinnen und abtauchen? Dann schicken Sie uns eine E-Mail mit dem Betreff "Donaubad" und unter Angabe Ihres vollständigen Namens und Wohnortes an: gewinnspiel@nuz.de. Einsendeschluss ist Donnerstag der 26. August 2021.

