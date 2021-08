Vermeintliche Fensterputzer betrügen älteres Ehepaar in Neu-Ulm

Vier Männer haben einem älteren Ehepaar Hilfe in Neu-Ulm als Handwerker angeboten und ihren Opfern fast 2500 Euro abgeknöpft. Das war noch nicht alles.

Vier Englisch sprechende Männer haben einem älteren Ehepaar im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl ihre Dienste als Fensterputzer angeboten. Das Pfuhler Paar willigte ein – und ließ sich am Ende beinahe 2500 Euro abknöpfen. Die Polizei berichtet, dass sich die angeblichen Handwerker noch mehr leisteten.

Die Männer beschädigten nach Angaben der Polizei vorsätzlich eine Holzverkleidung am Haus und verursachten dabei einen Schaden in Höhe von 200 Euro. Sie boten dem geschädigten Ehepaar daraufhin an, den selbst verursachten Schaden für 150 Euro zu reparieren. Das lehnten die Hausbesitzer aber ab.

Polizei Neu-Ulm sucht betrügerische Handwerker

Das Fensterputzen bezahlten sie aber. Die Männer, die zwischen 25 und 60 Jahre alt gewesen sein sollen, hatten zunächst einen Preis von 1450 Euro genannt. Am Ende verlangten sie zusätzlich einen Zuschlag von fast 1000 Euro wegen der angeblich noch nicht einberechneten Steuer. Das Ehepaar bezahlte den vorab vereinbarten Preis und den Zuschlag. Die Arbeiten aber wurden nicht sachgemäß ausgeführt.

Passiert ist das der Polizei zufolge bereits am vergangenen Mittwoch, 11. August, zur Mittagszeit im Tulpenweg in Pfuhl. Erst am Montag der Folgewoche erstattete das ältere Ehepaar Anzeige. Nun bittet die Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 um Hinweise zu den verdächtigen Handwerkern. (AZ)

