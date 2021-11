Vermisste Frau aus Ludwigsfeld gefunden: Polizei suchte mit Großaufgebot

Erneut kam es im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld zu einem Großeinsatz der Polizei. Es war kein Folgeeinsatz nach dem bewaffneten Einbruch. Eine vermisste Frau wurde gesucht.

Im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld lief am Freitag erneut ein größerer Einsatz der Polizei. Allerdings handelte es sich dabei nicht um einen Folgeeinsatz aufgrund des merkwürdigen Einbruchs in der Memminger Straße (wir berichteten). Es wurde nach einer vermissten Frau gesucht, die aus einem Seniorenwohnheim verschwunden war.

Mehrere Streifen der Polizei sowie Diensthunde und ein Hubschrauber waren in die Suche eingebunden. Auch Kräfte der Wasserwacht und der Feuerwehr unterstützten die Suchmaßnahmen. Flächensuchhunde kamen ebenfalls zum Einsatz.

Abgesucht wurde unter anderem das Seniorenheim selbst, der Außenbereich des Heims, die Stadtteile Ludwigsfeld, Gerlenhofen und der Bereich in Richtung Stadt Neu-Ulm. Zudem informierte die Polizei die Verantwortlichen des öffentlichen Personennahverkehrs. Aus der Luft wurden die Bahnlinien und die angrenzenden Badeseen überprüft.

Vermisste Frau aus Ludwigsfeld wurde in Ulm-Mähringen gefunden

Am späten Freitagabend teilt die Polizei mit: Die Öffentlichkeitsfahndung nach der Vermissten ist erledigt. Die Frau wurde im Bereich Ulm-Mähringen wohlbehalten aufgefunden und an ihre Wohnanschrift zurückgebracht.

Bereits am Donnerstag kreiste über mehrere Stunden ein Hubschrauber über dem Neu-Ulmer Stadtteil. Zwei bislang unbekannte Männer waren gewaltsam in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Memminger Straße eingedrungen. Sie bedrohten zwei Brüder mit einer Schusswaffe und erbeuteten einen dreistelligen Bargeldbetrag sowie zwei Mobiltelefone. Sie flüchteten. Die Fahndung verlief bislang erfolglos.