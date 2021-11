Neu-Ulm

vor 17 Min.

Volkstrauertag: Landrat fordert Beiträge für den Frieden auch im Kleinen

Landrat Thorsten Freudenberger am Volkstrauertag in Reutti. Der Volkstrauertag wurde in Deutschland ursprünglich eingeführt, um der Toten des Ersten Weltkriegs zu gedenken.

Plus Lokalpolitiker gedenken am Volkstrauertag der Kriegstoten und der Opfer von Gewaltherrschaft. Landrat Freudenberger erinnerte an die Opfer von Gewalt, Hass und Hetze.

Von Roland Furthmair

"Im Großen den Frieden finden – im Kleinen ihn zu finden hängt von jedem Einzelnen ab und wir alle können einen Beitrag dazu leisten“, so mahnte Landrat Thorsten Freudenberger gleich zu Beginn seiner Ansprache bei der Feierlichkeit zum Volkstrauertag auf der Kriegsgräberstätte Reutti.

