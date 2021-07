Neu-Ulm

06:30 Uhr

Vonovia stockt Gebäude in Neu-Ulm auf: Neue Wohnungen entstehen

In der Bahnhofstraße in Neu-Ulm hat Vonovia drei Wohngebäude aufgestockt.

Plus In der Bahnhofstraße in Neu-Ulm stockt Vonovia drei Wohngebäude auf. Und auch in Ulm entstehen mehr Wohnungen.

In der Neu-Ulmer Bahnhofsstraße hat der Immobilienkonzern Vonovia drei Wohngebäude aufgestockt. Hier entstanden durch die Maßnahme insgesamt neun Zwei-Zimmer-Wohnungen mit 50 bis 54 Quadratmetern Wohnfläche. Deutschlands größter Wohnkonzern gerät abseits von Neubauprojekten immer wieder in Negativschlagzeilen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen