Vor der Polizei die rote Ampel überquert: Ist der Führerschein jetzt für immer weg?

Erst wartete er an einer roten Ampel, dann fuhr er einfach los. Blöd nur, dass direkt hinter ihm ein Streifenwagen der Polizei stand. Nun könnte er für immer seinen Führerschein verlieren.

Hätte der 52-Jährige gewusst, dass direkt hinter ihm ein Streifenwagen steht, hätte er das vermutlich nicht getan. Doch jetzt muss er mit mehreren Strafen rechnen - unter anderem fehlt ihm sein Führerschein für längere Zeit.

Wie die Polizei berichtet, sichteten Beamte in der Nacht auf Freitag einen Rollerfahrer an einer Kreuzung in der Neu-Ulmer Innenstadt. Zunächst wartete er an einer dortigen roten Ampel. Doch ganz offensichtlich dauerte ihm die Rotlichtphase zu lange.

Nach rund einer Minute Wartezeit sei er bei Rotlicht in die Kreuzung eingefahren und habe seine Fahrt weiter fortgesetzt. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer sei es dabei nicht gekommen, so die Polizei.

Die Beamten, die im Streifenwagen direkt hinter ihm an der Ampel standen, hielten den 52-Jährigen daraufhin an. Dabei soll sich der 52-Jährige äußerst aggressiv und uneinsichtig gezeigt haben.

Als der 52-Jährige seine Fahrt fortsetzen wollte, soll er offenbar noch immer so erbost über die Maßnahme der Polizei gewesen sein, dass er mit einer Faust gegen die Fahrertüre des Streifenwagens schlug. Ein Sachschaden entstand dadurch nicht, so die Polizei.

Gegen den Mann wurde nun ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit im Straßenverkehr eingeleitet. Hier erwarten den 52-Jährigen ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro sowie zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot. Außerdem ergeht eine Mitteilung an die Führerscheinstelle, die die generelle Eignung des Rollerfahrers zum Führen von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr prüfen wird. Der generelle Entzug der Fahrerlaubnis könnte hierbei die Folge sein. (AZ)