Warnung vor Starkregen und Überschwemmungen - vor allem für Gerlenhofen

Die Wasserpegel in Donau und Iller sind gestiegen. Jetzt warnt die Stadt Neu-Ulm und gibt Tipps - vor allem für die Bereiche rund um Gerlenhofen.

Aufgrund der starken Regenfälle in den vergangenen Tagen sind die Wasserpegel in Donau und Iller in den vergangenen Stunden deutlich angestiegen. Am Freitagmittag wurde die Meldestufe zwei erreicht. Nun warnt die Stadt Neu-Ulm.

Die Hochstände könnten demnach Auswirkungen auf den Grundwasserspiegel in Gebieten nahe der beiden Flüsse haben. Sollte der Spiegel wieder ansteigen, sei nicht auszuschließen, dass das Grundwasser - wie bereits in den vergangenen Tagen - erneut in Kellerräume eindringt.

Bewohner in Gerlenhofen und Werzlen sollen ihren Keller kontrollieren

Die Neu-Ulmer Stadtverwaltung empfiehlt daher Anwohnern vor allem im Stadtteil Gerlenhofen und in Werzlen regelmäßig ihre Kellerräume zu kontrollieren und vorsorglich nach Möglichkeit Gegenstände in die oberen Stockwerke zu bringen oder zumindest erhöht zu lagern.

Eine Sprecherin des Hochwassernachrichtendienstes kündigte für Samstag und Sonntag konkrete Vorhersagen an: "Es ist auf jeden Fall ein guter Tipp, sich da auf dem Laufenden zu halten." Der Deutsche Wetterdienst rechnet bis Sonntagabend vor allem im östlichen Alpenraum mit Regenmengen von bis zu 100 Litern pro Quadratmeter, in Staulagen seien "wahrscheinlich" sogar rund 150 Liter pro Quadratmeter möglich. Mit Starkregen rechnet der DWD auch weiter westlich im Allgäu und an der Isar: Dort sind demnach 60 bis 70 Liter pro Quadratmeter möglich. (AZ/dpa)

