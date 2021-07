Warum sich Freie Wähler in Neu-Ulm plötzlich verstanden fühlen

Plus Die vergangenen Jahre waren für die Freie Wählergemeinschaft in Neu-Ulm nicht immer ganz einfach, denn mit ihren Vorstellungen drang sie im Stadtrat kaum durch. Jetzt ist auf einmal vieles leichter geworden, findet die Gruppierung.

So viel Harmonie sind die Freien Wähler in Neu-Ulm gar nicht gewohnt. Im Stadtrat werden ihre Anträge nicht mehr sofort abgeschmettert, und überhaupt: "Wir werden jetzt auch von den anderen gehört und bekommen sogar Zustimmung", sagte ein sichtlich aufgekratzter Roland Prießnitz , als er bei der Jahreshauptversammlung der FWG von seiner Arbeit im Stadtrat berichtete. Allerdings ist noch nicht überall eitel Sonnenschein eingekehrt, findet die FWG.