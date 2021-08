Neu-Ulm

10.08.2021

Was Artur Walther in der Walther Collection in Burlafingen und den USA vorhat

Plus In der Walther Collection in Burlafingen gibt es wohl erst ab November wieder Ausstellungen. Gerade wird hier gewerkelt. Artur Walther erklärt seine Pläne.

Von Stefan Kümmritz

Es ist ruhig geworden um die Walther Collection in Burlafingen. Im März 2020, als die Corona-Pandemie auch Deutschland und unsere Region erreichte, ging in der renommierten Fotogalerie und -sammlung an der Reichenauer Straße die letzte Ausstellung zu Ende. Doch die Ruhe trügt, denn einerseits wird im Hintergrund mächtig gewerkelt, andererseits laufen Ausstellungen der Walther Collection im Ausland, und zudem werden die kommenden Ausstellungen in Burlafingen vorbereitet. Der Galerieleiter Artur Walther gibt erste Einblicke.

