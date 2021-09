Neu-Ulm

07:00 Uhr

Was Heinrich Del Core in Neu-Ulm über das Glück zu berichten weiß

Plus Der Kabarettist und Italo-Schwabe besticht im Edwin-Scharff-Haus in Neu-Ulm mit witzigen Erzählungen und kleinen Bosheiten. Dabei nimmt er auch sich selbst auf den Arm.

Von Stefan Kümmritz

Wer Glück hatte, bekam eine Karte für den Auftritt des preisgekrönten Heinrich Del Core am Freitagabend im Neu-Ulmer Edwin-Scharff-Haus. Dieses war voll besetzt und die Besucher ergötzten sich an dem, was der Komiker zwei Stunden lang solo von sich gab. Sein Programm, mit dem der geborene Rottweiler unterwegs ist, heißt sinnigerweise "Glück g'habt", wobei der gelernte Zahntechniker in seinen witzigen, oft originellen Erzählungen, bei denen vielleicht die ausführliche über den Wanderhoden nicht jedem maximal gefiel, auch vom Pech berichtete, das er hatte, oder von unangenehmen Erlebnissen wie dem ihn peinigenden Zahnarzt, mit dem er als zweite Zugabe sein Programm beschloss. Wobei er letztlich bekannte: "Eigentlich habe ich immer Glück gehabt."

