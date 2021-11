Neu-Ulm

Was wird aus dem alten Barfüßer-Gelände? OB Katrin Albsteiger äußert sich

Plus Was wird aus dem alten Barfüßer-Gelände in Neu-Ulm? Bei der Jahresversammlung des Vereins Kultur-Casino deutet die Oberbürgermeisterin mögliche Pläne an.

Von Veronika Lintner

Das alte Barfüßer-Gelände ist ein grüner Fleck am Neu-Ulmer Donauufer. Im Sommer fand hier im Biergarten ein Kulturprogramm von Rock bis Blasmusik und Kabarett statt, das der Neu-Ulmer Verein "Kultur-Casino" organisierte. Die Pächter und Gastronomen Oliver Loser und Michael Freudenberg sorgten für den Ausschank und das Speisenangebot. Auch 2022 soll der Betrieb so weitergehen – aber eine Frage bleibt ungeklärt: Wie kann die Stadt Neu-Ulm dieses Grundstück auf lange Zeit nutzen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

