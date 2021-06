Neu-Ulm

25.06.2021

Was wird jetzt eigentlich aus der Renftle-Ruine in Neu-Ulm?

Plus Vor vier Monaten hat die Sparkasse Ulm den Entwurf für den Neubau am Petrusplatz präsentiert. Doch was hat sich seither getan? Ein wenig Bewegung scheint in diese Sache zu kommen.

Von Oliver Helmstädter

So langsam gehört die Ruine zum Stadtbild von Neu-Ulm. Nachdem das Bauunternehmen Steinle 2018 Insolvenz anmelden musste, erwarb die Sparkasse als Hauptgläubigerin die Ruine. Seitdem steht sie unverändert da.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen