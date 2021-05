Wegen Bauarbeiten: Kreisverkehr in Ludwigsfeld ab Dienstag gesperrt

Weil Kreisverkehr und Staatstraße 2031 saniert werden, müssen Autofahrer zwischen Ludwigsfeld und Senden einen langen Umweg einplanen. Im Busverkehr entfallen einige Halte.

Wer von Ludwigsfeld Richtung Senden oder die Autobahnauffahrt fahren will, muss ab Dienstag einen erheblichen Umweg einplanen. Der Kreisverkehr am südlichen Orsteingang wird saniert. Auch die Staatsstraße 2031 wird auf einer Länge von etwa 1,5 Kilometern gesperrt. Grund ist eine Belagssanierung. Auch für den Busverkehr ergeben sich Einschränkungen.

Ludwigsfeld: Baggersee nur über Umwege erreichbar

Da die Sanierung von Kreisverkehr und Straße zeitgleich erfolgt, rechnet die Stadt damit, dass die Bauarbeiten immerhin nur rund zwei Wochen dauern. Die Sperrung soll am Freitag, 11. Juni, aufgehoben werden. Die Einmündung auf die NU11 (Hausener Straße) Richtung Gerlenhofen bleibt während der Bauzeit für den Verkehr offen, teilt die Stadt mit. Der Gurrenhof westlich der Staatsstraße 2031 ist jedoch nur für Anlieger erreichbar. Der Geh- und Radweg zwischen Ludwigsfeld und Gerlenhofen soll befahrbar bleiben. Der Ludwigsfelder Badesee kann nur über die Reuttier Straße und die alte Römer Straße angefahren werden.

Der Kreisverkehr in Ludwigsfeld ist während der gesamten Bauzeit komplett gesperrt und nicht befahrbar. Die Zufahrt in die Allgäuer Straße und den Aubergweg ist somit nicht möglich. Das Wohngebiet Oberfeld bleibt durch eine provisorische Anbindung an die Memminger Straße erreichbar. Der Rad- und Fußverkehr kann die Baustelle mit Einschränkungen passieren.

Als Umfahrung für Autofahrer empfiehlt das städtische Bauaumt den Umweg über die B10 und B28. Eine Umleitung ist entsprechend ausgeschildert, teilt die Pressestelle mit-

Viele Bushaltestellen können nicht angefahren werden

Für den Linienverkehr ergeben sich folgende Änderungen: Die Linie 73 umfährt Ludwigsfeld während der Bauzeit über die Bundesstraße 28. Die Haltestellen Gurrenhof, Oberfeld, Illerholzweg, Breslauer Straße, Edisoncenter, Arena, Wiley Süd und Neue Hochschule können während der Bauphase nicht angefahren werden. Die Haltestellen Real und Mittelschule werden regulär nach Fahrplan bedient. Die Linie 5 wird zwischen den Haltestellen Allgäuer Straße und Katholische Kirche umgeleitet. Die Haltestellen Hasenweg und Oberfeld entfallen. Die Linie 71 verkehrt ohne Einschränkungen.

Um den Fahrgästen den Umstieg von und nach Ludwigsfeld zu erleichtern, wird auf Höhe des Dietrich Kinos eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Die Abfahrtszeiten sind dieselben wie die an der Haltestelle Memminger Straße. (AZ)

