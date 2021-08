Weißwurst trifft Caipirinha? "Bavaschoro" begeistert mit Stilmix in Neu-Ulm

Plus Bayerisch und brasilianisch zugleich: Bei der Kultur im Museumshof beweist die Band "Bavaschoro", wie mitreißend und humorig so ein Mix klingen kann.

Die Namen von Wiggerl Himpsl und Henrique de Miranda Reboucas klingen eigentlich derart nach Verschiedenheit, dass man sich kaum vorstellen kann, wie beide zusammen Musik machen können. Doch der Bayer Ludwig Maximilian Himpsl und sein Bruder Xaver Maria Himpsl stehen gemeinsam mit dem brasilianischen Gitarristen und mit Marcio Schuster, einem brasilianischen Multiinstrumentalisten, erfolgreich als "Bavaschoro" auf der Bühne, als Fusion südamerikanischer Choro-Musik und bayerischer Klänge, mit der Fusion auch gesungener Texte in Portugiesisch und im bayerischen Dialekt. Wie das klingt? Davonkonnten sich de Zuhörer in Neu-Ulm überzeugen.