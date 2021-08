Wem gehören diese gestohlenen Fahrräder? Neu-Ulmer Polizei sucht die Besitzer

In Neu-Ulm wurden mehrere gestohlene Fahrräder gefunden. Nun sucht die Polizei mit Fotos nach den rechtmäßigen Eigentümern.

Immer wieder werden bei der Polizei in Neu-Ulm Fahrräder als gestohlen gemeldet. Immer wieder tauchen die gestohlenen Fahrräder später wieder auf und können dem Besitzer übergeben werden. Nun hat die Polizei Fotos von Rädern veröffentlicht, die zwar gestohlen wurden, jedoch der Eigentümer unbekannt ist.

Dieses Mädchenfahrrad der Marke Pegasus wurde gestohlen. Der Eigentümer hat sich noch nicht gemeldet. Foto: Polizei

Mitte Juni dieses Jahres wurden im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld zunächst drei Fahrräder bei der Polizei als gestohlen gemeldet. Zwei dieser Räder konnten in Gerlenhofen aufgefunden werden, zusammen mit einem weißen Mädchenfahrrad der Marke Pegasus, Modell Arcona. Dieses Pegasus-Fahrrad konnte bisher keinem Diebstahl zugeordnet werden.

Dieses Herren-Trekkingbike sucht noch seinen rechtmäßigen Besitzer. Foto: Polizei

In unmittelbarer Nähe des Neu-Ulmer Bahnhofs wurde Anfang August 2021 ein schwarz/silbernes Herren-Trekkingbike der Marke Scott, Modell Sportster aufgefunden, an dem offensichtlich unmittelbar zuvor das Spiralschloss aufgebrochen wurde. Bisher habe sich kein rechtmäßiger Eigentümer zu diesem Fahrrad gemeldet, so die Polizei.

Dieses hochwertige Fahrrad in Neu-Ulm sucht seinen Besitzer. Foto: Polizei

Weiterhin wurden ein Pedelec und ein hochwertiges Fahrrad in Neu-Ulm aufgefunden, die keiner Diebstahlsanzeige zuzuordnen waren.