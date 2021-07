Neu-Ulm

19:00 Uhr

Wenn Bücher wandern: Die Stadtbücherei Neu-Ulm zieht um

Plus Die Stadtbücherei zieht in die Steubenstraße 19 – für vier Jahre. Wie es im neuen Quartier aussieht und wie die Umzugsarbeiten ablaufen.

Von Veronika Lintner

Stephanie Schütz blickt über das ganze, weite Umzugspanorama: Leere Regalreihen, dicke Kartons und Bücherbündel in Klarsichtverpackung. Diese alte Stadtbücherei Neu-Ulm – „die hatte ja durchaus Charme“, findet Schütz. Die Bücherei-Chefin wird diese Räume ein wenig vermissen: Die hohe Galerie, das Auditorium im Herzen des Saals und die Bühne. Viele Ebenen und Winkel, Wohnzimmerflair und Wohngefühl. Doch das ehemalige LEW-Gebäude am Heiner-Metzger-Platz wird 2022 abgerissen – das Haus, in dem die Stadtbücherei jahrzehntelang zu Hause war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

