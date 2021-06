Neu-Ulm

06.06.2021

Wer gewinnt die 3D-Druck-Challenge der Hochschule Neu-Ulm?

Plus 59 Beiträge sind bei der 3D-Druck-Challenge an der Hochschule Neu-Ulm eingegangen. In Runde zwei müssen die Teilnehmer einen Businessplan ausarbeiten.

Von Quirin Hönig

Möbel, Prothesen oder Lastenfahrräder aus dem 3D-Drucker: Insgesamt 59 Beiträge wurden bei der Deutschen 3D-Druck-Challenge 2021 der Hochschule Neu-Ulm eingereicht. Nun entscheidet die Jury, wer in die zweite Runde kommt.

